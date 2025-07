Sessão Dorama: Saiba quais são as séries mais esperadas de julho e onde assistir

O portal LeoDias separou os principais lançamentos sul-coreanos, com um elenco de primeira, te aguardando neste mês. Escolha o seu favorito!

O mês de julho chegou com fortes emoções, incluindo suspense, ação e uma pitada de romance para os fãs das produções sul-coreanas. O portal LeoDias separou os principais doramas que estreiam nas plataformas de streaming. Anote já na agenda ou no bloco de notas virtual os títulos e onde assistir às histórias que vão te prender do início ao fim, com um elenco de peso. Os atores Lee Jong-suk (Romance Is a Bonus Book), Moon Ga-young (Beleza Verdadeira) e Lee Dong-wook (Seguro para Divorciados) são os destaques desta temporada.

“Law and the City” chegou com tudo neste sábado (5/7) no Viki, com 12 episódios, contando a história de cinco advogados associados que encaram os desafios do dia a dia no distrito jurídico de Seocho-gu, bairro em Seul, na Coreia do Sul. Em meio a processos, prazos e dilemas pessoais, eles descobrem o peso e a beleza de viver e sobreviver na selva corporativa do direito. Logo em seguida, é a vez de “S Line”, com 6 episódios em fansubs, sendo lançado na sexta-feira (11/7), trazendo Lee Soo-hyuk de “Classe dos Heróis Fracos” e Lee Da-hee de “A Ilha”, que atuou ao lado de Cha Eun-woo.

Veja as fotos My Girlfriend Is the Man! – Foto: Divulgação/Viki Law and the City – Foto: Divulgação/TVN The Nice Guy – Foto: Divulgação/Disney+ S Line – Foto: Divulgação/Wavve

Na história, de um dia para o outro, linhas vermelhas começam a aparecer sobre a cabeça das pessoas, conectando aquelas que tiveram relações físicas. O fenômeno pode ser visto, mas é intocável, e acaba expondo segredos, intimidades e causando um verdadeiro caos na vida da sociedade. Baseado em webtoon, garante uma boa dose de tensão e fantasia. “The Nice Guy”, que entra para o catálogo do Disney+ em 18/7, conta a história de Park Seok-chul, o neto mais velho de uma família de mafiosos, com um coração puro e genuíno.

Ele reencontra seu primeiro amor, vivido por Lee Sung-kyung (“A Fada do Levantamento de Peso Kim Bok-joo”), uma jovem que sonha em ser cantora. O rapaz se vê dividido entre o mundo do crime e uma vida normal, baseada em valores e princípios. Um dos lançamentos mais esperados é “My Girlfriend Is the Man!”, com astros do K-pop Yoon San-ha (Astro), Chuu (ex-LOONA) e Arin (do Oh My Girl), inspirado em um quadrinho online que leva o mesmo nome.

Um estudante de astronomia é apaixonado pela mocinha, até que, um dia, ele acorda e descobre que sua paixão se transformou em um homem. Sim, é isso mesmo! Agora, a bela garota se tornou um garoto, atendendo por outro nome, e vai ter que aprender a viver em seu novo corpo com o auxílio do namorado. Lutando para manter o amor vivo e tentando descobrir como reverter a transformação, eles viverão momentos hilários e repletos de sentimentos. Com 12 episódios, a novidade entra no catálogo do Viki em 23/7.