Sessão na Assembleia Legislativa é marcada por debates relevantes para a sociedade acreana

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou, nesta quarta-feira (2), uma sessão ordinária marcada por discussões produtivas e alinhadas com as demandas mais urgentes da população acreana. Os parlamentares usaram a tribuna para tratar de temas que impactam diretamente a vida de milhares de famílias no estado.

Entre os assuntos debatidos, esteve em destaque a mobilização dos servidores públicos estaduais, que reivindicam reajuste salarial, aumento no auxílio-alimentação, extensão do auxílio-saúde e abertura de diálogo com o governo estadual. Também foi mencionada a previsão de greve na área da saúde, anunciada como uma resposta à falta de avanços nas negociações com a gestão pública.

Outro tema relevante foi a situação dos produtores rurais, especialmente os pequenos proprietários que têm enfrentado dificuldades em decorrência de embargos ambientais e autuações aplicadas por órgãos federais. Os parlamentares defenderam ações concretas para garantir a segurança jurídica no campo e o respeito ao trabalho de quem sustenta parte significativa da economia acreana.

Durante a sessão, também foi reforçada a importância da audiência pública marcada para os próximos dias, que reunirá autoridades estaduais e federais para tratar dos impactos dos embargos e da necessidade de ajustes na legislação e na conduta fiscalizatória.

Com forte presença no plenário e foco em pautas de interesse coletivo, a Aleac reafirma seu compromisso com o debate democrático e com a busca de soluções para os desafios enfrentados pela população do Acre.