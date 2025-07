Sessão na Câmara segue suspensa há mais de quatro horas em dia de votação da LDO

A sessão ordinária desta terça-feira (15) na Câmara Municipal de Rio Branco segue suspensa há mais de quatro horas e meia. Os trabalhos foram interrompidos por volta das 11h da manhã, com previsão de retomada às 14h, mas até às 15h ainda não haviam sido retomados. A pausa prolongada ocorre no último dia de atividades legislativas do semestre, antes do início do recesso parlamentar.

A suspensão foi motivada por uma reunião interna entre os vereadores e o secretário de Governo, Rennan Biths, principal articulador político da Prefeitura de Rio Branco.

O encontro, realizado a portas fechadas no gabinete da presidência, teve como objetivo discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prevê um orçamento de R$ 2,16 bilhões para o município em 2025, com receita líquida de R$ 1,7 bilhão. A matéria é uma das mais importantes da pauta do dia e ainda aguarda votação.

Apesar da expectativa de um acordo para a aprovação da LDO, o projeto vem sendo alvo de críticas por parte de alguns parlamentares. O vereador André Kamai (PT) afirmou que o texto chegou incompleto à Câmara.