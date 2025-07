Sessão no Acre vira palco de barraco com escândalo conjugal e servidor no meio do fogo cruzado

Feliz Aniversário, Gabriella Magalhães!

Ontem, 30 de junho, foi o dia dela: da nordestina mais arretada, gente boa e cheia de brilho que essa fronteira já viu! Mas como gente especial merece ser celebrada todos os dias, cá estou eu hoje pra deixar registrado todo o meu carinho por você!

Gabriella, que Deus continue te abençoando com muita saúde, amor, paz e sucesso. Você é dessas pessoas raras que iluminam tudo ao redor com o seu jeitinho forte, alegre e acolhedor. Uma verdadeira guerreira com um coração gigante!

Que o novo ciclo venha carregado de coisas boas, surpresas lindas e motivos pra sorrir à toa. E claro, que nunca falte aquele forrozinho, risadas sinceras e gente do bem ao seu lado!

Parabéns

Bloco Goiabita

No coração de Brasileia, a Rua da Goiaba já é mais que um endereço virou sinônimo de festa, afeto e tradição. Foi ali mesmo, no improviso contagiante de julho de 2024, que nasceu o Bloco Goiabita, criado por um grupo de amigos com sede de alegria e vontade de viver o próprio carnaval.

Sem trio, sem DJ, mas com paredão, open bar e muita vontade de ser feliz, o bloco começou tímido, com apenas 35 foliões entre estudantes, vizinhos e conhecidos da vizinhança, que transformaram a rua em passarela e o momento em história.

E deu certo! Em 2025, o bloco cresceu, se espalhou e virou referência: mais de 300 pessoas fizeram da Rua da Goiaba o palco mais animado da cidade.

Hoje, o Goiabita é mais que um bloco. É tradição popular, é raiz de resistência, é alegria feita de gente de verdade. É paredão ligado, copo cheio e coração batendo no ritmo da liberdade.

E atenção, foliões: o Goiabita já está com tudo pronto para mais uma edição no Carnavale 2025!

Os abadás já estão à venda diretamente na Rua da Goiaba, o esquenta acontece no sábado, a partir das 20h, na própria rua, com open bar de cerveja, drinks e game liberado.

Se você ainda não sentiu o que é viver o carnaval com alma e calor humano, o Goiabita te convida, por que aqui, o carnaval não vem de cima. Ele nasce do chão, do peito e da vontade de se reunir.

Vem pra Rua da Goiaba! Onde o som bate forte e o povo vibra junto.

Miss Universe

A noite do último sábado, 28 de junho, foi marcada por muito glamour e emoção com a realização do concurso Miss Universe Epitaciolândia 2025/26. O evento reuniu beleza, cultura e juventude em um espetáculo digno de aplausos, encantando o público presente.

A abertura ficou por conta do Balé DanceDeisy, com uma performance emocionante da talentosa bailarina Adriana Eliza, que trouxe leveza e sofisticação ao palco. Logo após, teve início a aguardada sequência de desfiles e apresentações das candidatas.

A bancada de jurados contou com nomes de destaque, incluindo a belíssima Layane Castro, Miss Universe Acre 2025, que também brilhou na passarela como convidada especial. Também integraram o júri Diego Nycollas, Alex Thomas e Renato Ferraz, que avaliaram cada detalhe com olhar técnico e sensível.

Após uma disputa acirrada, quem conquistou a faixa e a coroa foi a jovem Nicolle da Silva Araújo, estudante de Medicina na Bolívia, que sonha em se especializar em Pediatria. O título de Vice Miss ficou com Crislayne Bezerra, e o terceiro lugar foi para Emely Lima.

A noite também teve um momento especial com a presença de Maria Nayane Bispo Farias, Miss Epitaciolândia 2024/25, que realizou a tradicional cerimônia de passagem de faixa com muito carinho e emoção.

O Miss Universe Epitaciolândia 2025/26 deixou uma marca de orgulho na cidade e mostrou, mais uma vez, o poder da cultura e da beleza local. Uma noite para ficar na história!

IV Semana Evangélica

Na noite da última terça-feira, 24 de junho, Epitaciolândia viveu um momento especial com o lançamento oficial da IV Semana Evangélica, celebrado com um elegante jantar que reuniu lideranças religiosas, convidados e representantes da comunidade cristã.

Com data marcada para os dias 7, 8 e 9 de agosto, o evento já é um dos mais aguardados do calendário gospel da região, e este ano traz uma grande novidade: a estreia do Concurso Gospel Kids, dentro da programação do Adore Epitaciolândia, dando voz também às crianças no cenário da música cristã local.

Entre as atrações confirmadas, o destaque vai para o sábado, 8 de agosto, com o show da cantora Isadora Pompeu, fenômeno da música gospel nacional. Já no encerramento, dia 9, quem sobe ao palco é o pastor e cantor Antonio Cirilo, prometendo uma noite de adoração e espiritualidade.

Com uma programação diversificada, a IV Semana Evangélica promete superar as edições anteriores em emoção, participação e fé, reafirmando o compromisso da cidade com a valorização da cultura cristã e da união entre as igrejas locais.

Carnavale

Na imagem, a movimentação para a montagem da estrutura do Carnavale 2025, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de julho em Brasileia. Mas enquanto o som ainda não rola e os foliões já se aquecem, uma ausência tem causado burburinho: este ano, não haverá atração nacional no maior carnaval fora de época do Acre.

Sim, você leu certo. O evento que sempre teve seu grande chamariz nos nomes de peso do cenário musical brasileiro agora aposta somente em atrações regionais e locais.

O mais curioso? Nenhum esclarecimento oficial foi dado à população sobre o motivo da mudança. Silêncio total. E aí fica a dúvida no ar, será que foi por falta de orçamento? Falta de planejamento? Ou apenas descuido mesmo da nova gestão e da Secretaria de Cultura?

Para muitos, a ausência de uma atração nacional logo no primeiro ano de mandato do novo prefeito soa como uma “gafe” difícil de ignorar. Afinal, se tem algo que move multidões no Carnavale, é o nome forte no palco principal.

Resta saber se a alegria do povo e o talento da nossa terra vão segurar o brilho da festa sem aquele nome de peso no telão. Porque uma coisa é certa: carnaval a gente faz com o que tem, mas com organização, tudo brilha mais.

Enquanto isso, o povo segue se preparando com fantasia, brilho e aquele jeitinho acreano de fazer festa com ou sem famoso no palco.

Fam Tour

Assis Brasil recebeu no último dia 24 de junho o Fam Tour “Sem Fronteiras… Andes Amazônia”, uma iniciativa que fortalece o turismo internacional na região da Tríplice Fronteira.

Com foco na integração cultural, turística e econômica entre Brasil, Peru e Bolívia, o encontro reuniu 14 operadores de turismo vindos de cidades peruanas como Cusco, Lima, Arequipa e Puerto Maldonado. Durante a visita, os participantes conheceram de perto o potencial turístico de Assis Brasil, explorando paisagens naturais, atrativos locais e oportunidades de negócios sustentáveis.

A ação representa um passo importante para colocar a cidade no roteiro internacional do turismo andino-amazônico, incentivando parcerias, novas rotas e conexões entre povos, culturas e mercados.

Assis Brasil mostra, mais uma vez, que está pronta para ir além das fronteiras, promovendo não só belezas, mas experiências únicas e transformadora

Vida alheia

A sessão da Câmara Municipal de Brasiléia nesta semana parecia mais um reality show ao vivo do que uma reunião legislativa. Tudo começou com o clássico climão, mas rapidamente evoluiu para um verdadeiro barraco transmitido ao vivo, com direito a gritaria, ameaças e até envolvimento de funcionário da casa.

E o estopim? Nada mais, nada menos que uma nota publicada nesta coluna, apontando possíveis escapadinhas conjugais de um dos vereadores envolvidos. Parece que a verdade doeu, e o que era pra ficar nos bastidores virou cena pública de vergonha alheia.

Durante a sessão, um dos parlamentares resolveu “lavar a roupa suja” ali mesmo, no microfone, acusando, ameaçando e subindo o tom até quase perder o controle. O outro respondeu à altura, e no meio da confusão sobrou até para um servidor da Câmara, que acabou sendo arrastado pro meio do furacão sem nem ter dado bom dia.

A plateia assistiu a tudo de camarote (e quem estava em casa também!), perplexa com o nível da baixaria. E a pergunta que fica é: Brasiléia merece esse tipo de espetáculo? Ou será que alguns vereadores precisam de terapia antes de sentar na cadeira de legislador?

Enquanto isso, a coluna segue firme, apenas relatando os fatos que os bastidores não escondem mais. Porque quando a vida pública e a privada se misturam, a verdade escapa até pelo microfone aberto.

Seguimos de olho. E se doer de novo,pode gritar à vontade. A gente transmite.

Depois de 11 anos pagando pensão religiosa e pontualmente, um pai dedicado decidiu fazer um teste de DNA e o resultado caiu como um meteoro na calmaria: o filho não era dele! Isso mesmo, caro leitor: 11 anos de boletos pagos por um herdeiro que, biologicamente, nunca foi seu.

E a mãe da criança? Nada mais, nada menos que uma profissional das sobrancelhas e dos babados, bastante conhecida nos bastidores da fronteira. Agora, o que não está bem delineado é: o que se faz nessa situação, hein? Pede reembolso? Processa? Ou apenas respira fundo e manda a verdade tatuar na alma?

O que se sabe é que o clima azedou, o grupo da família explodiu e o pai, ou melhor, o ex-pai , está reavaliando cada centavo, cada visita e cada parabéns de aniversário que deu com tanto carinho durante esses anos todos.

Fica o alerta: DNA é barato, pensão é cara. E a verdade, meus amigos, aparece até nas entrelinhas do exame.

Dizem por aí que um certo gestor de uma escola estadual da região anda se achando mais poderoso que a LDB e a Constituição juntas! Segundo relatos que pipocaram nos bastidores da educação, ele estaria “ameaçando” os professores, afirmando que não poderão sair de férias se não entregarem, de imediato, todas as sequências didáticas do 3º e 4º bimestre em forma de apostila, mesmo antes de o 3º bimestre começar!

Alguém avisa esse gestor que férias no meio do ano são amparadas por lei, e que professor não é máquina de imprimir conteúdo? Ou será que ele pensa que sala de aula é gráfica e educador é revisor de apostila em tempo integral?

A postura, além de abusiva, mostra o total desconhecimento sobre o direito dos docentes e sobre o que é planejamento pedagógico de verdade. Mas o mais curioso é que, enquanto os professores correm atrás de cumprir metas forçadas, o gestor em questão já andou sondando o litoral para as próprias férias em agosto ( assim dizem as boas línguas da fofoca).

Fica a dica, “chefia”: ameaçar professor em 2025 é pedir pra parar na boca da coluna. E se a educação é prioridade só no discurso, não adianta disfarçar com encadernação colorida.

E a pergunta que não quer calar: vai ter apostila ou vai ter denúncia? Porque se depender do sindicato, a sequência vem é com protocolo de representação junto ao MP.

Tem empresário da fronteira que tá vendendo o peixe de que vai pra Expo Juruá “a negócios”, com reuniões importantes, contatos comerciais e tudo no modo homem sério de sucesso. Mas o que a patroa ainda não sabe é que o maior “investimento” da viagem é o ingresso pro show do Dilsinho e que a companhia de viagem não é o contador, e sim a amante que mora em Rio Branco.

A tal affair, segundo fontes confiáveis (e bem próximas), já escolheu o look, fez a unha e até postou indireta no close friends: “Amo quem me tira da rotina e me leva pra ver amor ao vivo…”

Enquanto isso, a legítima está em casa, acreditando no papo de “negócios no parque de exposições” mal sabe ela que o único gado sendo negociado é o marido.

Resta saber se ele vai voltar com lucro ou com recibo emocional vazando do porta-luvas. Porque na fronteira, até viagem de trabalho tem trilha sonora romântica e print escondido.

Dizem que nem tudo que acontece na estrada de Assis Brasil fica por lá. E quem anda confirmando isso é um deputado muito bem casado, que recentemente teria sido visto passando uma noite reservadíssima em um chalé discreto localizado às margens da rodovia na companhia de uma empresária bastante conhecida nos bastidores da cidade.

O detalhe que mais chamou atenção? Não foi o vinho caro, nem o carro com vidro fumê parado no estacionamento. Foi o fato de que o mesmo deputado vive postando fotos sorridentes com a esposa e os filhos nas redes sociais, vendendo a imagem de família perfeita e fiel aos valores cristãos.

A empresária, por sua vez, anda mais discreta desde o “retiro”, mas já deixou escapar em tom de brincadeira que “adorou o isolamento com vista para o mato e conversa boa até de madrugada”. Conversa? Que tipo de pauta será que estava sendo debatida?

Fica a dúvida: o chalé foi agendado com diária política ou emocional? Porque se depender do feed do deputado, ele estava em casa assistindo filme com as crianças. Mas se depender da verdade da estrada, a sessão era extra e fora da pauta familiar.

Na fronteira, o que falta em coerência, sobra em prints e testemunhas.

Apoio