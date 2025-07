sheila-mello-x-scheila-carvalho?-ex-loira-do-tchan-comenta-rumores-de-rivalidade

Dançarina, hoje com 46 anos, integrou uma das formações mais conhecidas do grupo ao lado de Jacaré e a quase xará

O trio fez parte de uma das formações mais conhecidas do grupo. (Reprodução/Instagram)

A suposta rivalidade entre as dançarinas do “É O Tchan” ganhou um novo capítulo. Desta vez, Sheila Mello voltou a se pronunciar sobre os rumores envolvendo sua relação com Scheila Carvalho.

Em entrevista ao “Papagaio Falante”, podcast comandado por Sérgio Mallandro, a ex-loira do Tchan destacou que a visão de grande parte do público sobre o trio de dançarinos do grupo de axé não era verdadeira: “Nunca fui tretada”.

Sheila Mello revela affair com Jacaré

De acordo com Sheila, a suposta rixa entre elas virou tema após uma entrevista que teria sido editada para criar a polêmica. A dançarina elogiou Jacaré, enquanto destacou não ter a mesma proximidade com a quase xará. No entanto, o corte deu uma visão mais ríspida para a fala.

“A pessoa estava pedindo para eu falar de cada integrante do Tchan!. E logo em seguida em que eu falei do Jacaré dessa maneira carinhosa, perguntaram da Carvalho, aí eu falei a frase ‘Não sou tão amiga da Carvalho quanto eu sou do Jacaré’. Cortam toda essa parte e deixaram só ‘Eu não sou tão amiga da Carvalho’”.

Apesar da maior proximidade com o amigo, Sheila seguiu destacando o vínculo de décadas do trio. “Só que as pessoas acham que a gente precisa ser amigas confidentes como eu tenho as minhas amigas. Isso nunca aconteceu, esse vínculo de amizade.”

Na mesma entrevista, a loira se declarou para Jacaré, com quem revelou ter vivido um affair.