Show de Gusttavo Lima tem horário antecipado na ExpoAcre Juruá; confira os detalhes

A organização da Expoacre Juruá 2025 confirmou a antecipação do horário do show de Gusttavo Lima, principal atração nacional da feira. O cantor, que inicialmente subiria ao palco à meia-noite, agora se apresentará às 22h desta quarta-feira, dia 2 de julho, no Parque de Exposições de Cruzeiro do Sul.

A mudança foi definida em conjunto pela produção do artista, a coordenação da feira e as forças de segurança, com o objetivo de melhorar a logística do evento, garantir mais segurança ao público e evitar transtornos diante da grande expectativa de público, estimado em mais de 30 mil pessoas.

Além disso, a antecipação também considera as baixas temperaturas previstas para a noite, devido à forte friagem que atinge o Vale do Juruá. A expectativa é de mínimas entre 14 °C e 16 °C, o que reforça a recomendação de que os participantes usem agasalhos e cheguem cedo.

Para receber o “Embaixador”, o Parque de Exposições conta com uma estrutura reforçada, incluindo palco de grande porte, som e luz de última geração, área VIP, camarotes, praça de alimentação e sistema de segurança com apoio da Polícia Militar, Exército, Batalhão de Trânsito, BOPE, BPA e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A entrada para a arena principal é gratuita, mas os espaços exclusivos possuem bilheteria própria.

Gusttavo Lima trará a Cruzeiro do Sul um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira, como “Balada Boa”, “Apelido Carinhoso”, “Bloqueado”, “Ficha Limpa” e “Termina Comigo Antes”. Conhecido pelo carisma e pela energia no palco, o cantor deve emocionar o público com uma performance envolvente e momentos de interação.

ACOMPANHE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: