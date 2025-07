Show de Mateus & Kauan na Expoacre em Rio Branco tem ingressos esgotados após alta procura

O aguardado show da dupla sertaneja Mateus & Kauan, que será realizado na próxima quarta-feira (30) durante a Expoacre 2025, já está com ingressos completamente esgotados. Segundo os organizadores da feira, a grande procura antecipada por parte do público esgotou todos os bilhetes disponíveis, levando ao encerramento da distribuição antes da data do evento.

Para quem não conseguiu garantir entrada, ainda há chance de aproveitar outra grande atração da música sertaneja: Zezé Di Camargo sobe ao palco da maior feira agropecuária acreana na próxima segunda-feira (28), e os ingressos para a apresentação continuam disponíveis nos pontos de troca autorizados.

Para obter os bilhetes, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, com exceção de sal e açúcar, e apresentar um documento com foto e CPF. Cada pessoa tem direito a trocar até dois ingressos, sendo um para uso próprio e outro para um acompanhante. A expectativa é de que a distribuição também seja intensa nos próximos dias.

A Expoacre 2025 celebra uma marca histórica: seus 50 anos de existência. A edição comemorativa traz uma programação especial, com grandes atrações musicais, exposições, rodeios e ações voltadas ao fortalecimento da economia local e a valorização da identidade acreana.