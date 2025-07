Show de Matheus e Kauã, workshop e rodeio: veja a programação da Expoacre nesta quarta

Nesta quarta-feira (30), a programação da Expoacre é variada, e já começou bem cedo. Os portões do Parque de Exposições abriram às 8h para dar início a uma série de atividades.

Logo pela manhã, os participantes poderão se inscrever em dois cursos importantes: o Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas e o Curso de Operação em Escavadeira Hidráulica. Essas capacitações são essenciais para aqueles que buscam se especializar nas áreas de mecanização agrícola e construção civil.

Simultaneamente, acontece o Workshop do Mel, que aborda o processo de produção do mel, suas propriedades e os benefícios para a saúde.

À noite, a partir das 19h, a emoção tomará conta do Parque com a continuação do Rodeio.

Para encerrar o dia, a dupla Matheus e Kauan subirá ao palco para um show que promete animar os presentes, por volta das 21h.

É possível acompanhar toda a programação pela transmissão ao vivo do ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia, no canal do YouTube e pela TV Rio Branco, no 8.1.