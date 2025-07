Show de Matheus e Kauan tem novo horário na Expoacre: apresentação está prevista para meia-noite

A quinta noite da Expoacre 2025 promete fortes emoções para os fãs do sertanejo universitário. O aguardado show da dupla Matheus e Kauan, que aconteceria às 22h desta quarta-feira (30), foi remarcado para começar à meia-noite, conforme comunicado oficial do governo do Acre. A apresentação será realizada no palco principal do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Com hits consagrados como “Te Assumi pro Brasil”, “Vou Ter Que Superar” e “Quarta Cadeira”, a dupla deve arrastar uma multidão para o espaço principal da feira agropecuária, que celebra este ano seu cinquentenário com uma programação variada e intensa.

Antes do show principal, a programação inclui a 2ª etapa do rodeio, que terá início às 19h. As provas classificatórias vão definir os peões que avançam para as fases decisivas da competição, uma das mais tradicionais e aguardadas do evento.

Os portões do parque abrem às 18h, oferecendo ao público acesso aos estandes comerciais, praça de alimentação e apresentações culturais nos palcos alternativos.