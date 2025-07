Show de Zezé Di Camargo & Luciano e abertura do rodeio movimentam Expoacre nesta segunda

A 50ª edição da Expoacre chega ao seu terceiro dia com uma agenda repleta de atividades no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A partir das 19h, o público poderá acompanhar a abertura oficial do rodeio, um dos momentos mais tradicionais e aguardados do evento.

Encerrando a noite desta segunda-feira (28), o palco principal da Expoacre recebe o show da consagrada dupla Zezé Di Camargo & Luciano. A apresentação promete atrair grande público à arena de shows e será um dos destaques da programação cultural.

Mais cedo, às 8h, a programação teve início com o Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, além do Workshop do Cacau e outras ações voltadas ao setor produtivo, realizadas nos espaços institucionais e empresariais da feira.