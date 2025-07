Show do Embaixador: Gusttavo Lima se apresenta em casamento de Éder Militão com Tainá Castro

O jogador de futebol chegou a se emocionar ao receber o cantor sertanejo na festa do casório luxuosa, na madrugada deste sábado (19/7)

O cantor Gusttavo Lima realizou um show exclusivo na festa de casamento de Éder Militão e Tainá Castro na madrugada deste sábado (19/7). Os noivos aproveitaram o repertório mais romântico para dançar juntinhos em cima do palco e celebrar com a família e amigos durante uma festa que teve mais de 12 horas de programação, com performances de Léo Santana, Di Propósito e violinistas.

O “Embaixador” foi a atração principal entre os artistas escolhidos para animar a celebração, e, conforme divulgado pelo portal LeoDias, o cantor sertanejo recebeu um cachê de R$ 1 milhão.

Veja as fotos Os noivos atenderam à imprensa após a cerimônia.Portal LeoDias Tainá Castro fala com exclusividade ao portal LeoDiasPortal LeoDias Reprodução/@leosantana Éder Militão, Tainá Castro e os filhos curtem juntos show do Léo Santana na festa de casamento do casalReprodução/@leosantana Casamento de Tainá Castro e Éder MilitãoFoto/Instagram/Amanda Souza

O jogador do Real Madrid chegou a se emocionar ao encontrar Gusttavo Lima na chegada ao evento. Os noivos aproveitaram para registrar fotos juntos antes do cantor subir ao palco.

A festa de casamento começou na sexta-feira (18/7) e se estendeu madrugada adentro no hotel cinco estrelas Palácio Tangará, em São Paulo. Com decoração luxuosa para 350 convidados, estima-se que o investimento total do evento tenha ultrapassado R$ 2 milhões.