A terceira noite da ExpoAcre Juruá 2025, realizada nesta quinta-feira (3), foi marcada pela abertura oficial do rodeio e o show do cantor gospel Isaías Saad, que emocionou o público com louvores e mensagens de fé. A transmissão ao vivo feita pelo ContilNet em parceria com a Orna Audiovisual também garantiu ampla cobertura do evento.

Além das atrações musicais e do rodeio, a noite foi movimentada por outras iniciativas da feira. O Sebrae reforçou seu apoio ao agronegócio e aos pequenos negócios, enquanto os artistas regionais brilharam no Palco Cultural. Visitantes também concorreram a passeios de helicóptero e puderam conhecer a tecnologia de combate a incêndios apresentada pelo CIOPAER.

Veja os registros da terceira noite na galeria de fotos por Juan Diaz/ContilNet: