Show pirotécnico e homenagens abrem última noite do rodeio da Expoacre 2025

A última noite de rodeio da Expoacre 2025 começou com tudo! O show pirotécnico tradicional iluminou a noite desta quinta-feira (31), além de homenagens diversas a nomes tradicionais da cerimônia.

“Quero pedir licença para cumprimentar as autoridades, que são as crianças, e todos os pais, guerreiros, que vieram prestigiar essa grande Expoacre de 50 anos”, disse o governador Gladson Cameli no discurso de abertura.

Ele também relembrou seu compromisso de valorizar o evento desde o começo de seu mandato:

“Tenho procurado incentivar, dar condições e reconhecer esse trabalho à minha maneira, presenteando quem faz esse grande rodeio acontecer”, lembrou.