Show, rodeio e cultura local marcam a quarta noite da Expoacre Juruá 2025; VEJA FOTOS

A quarta noite da Expoacre Juruá 2025, realizada nesta sexta-feira (4), foi animada com as atrações musicais locais no palco cultural, das 19h às 22h30, e o grande show nacional do cantor Marcynho Sensação, que subiu ao palco à meia-noite para agitar o público presente. O segundo dia do rodeio, às 20h, também movimentou a arena, com muita emoção e competidores disputando a preferência da plateia.

Além da programação artística e esportiva, o público pode acompanhar diversas ações durante o evento, incluindo atividades educativas do SESI com o serviço de bioimpedância, o evento histórico de eSports com a presença do Kaique Brown, lenda do Free Fire, e a emissão de RG pela Polícia Civil.

Veja os melhores momentos da noite na galeria de fotos por Juan Diaz/ContilNet:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA QUARTA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: