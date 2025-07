Shows da Expoacre: troca de ingressos é limitada e mais de 10 mil já foram retirados

O Governo do Estado iniciou, na última sexta-feira (18), a retirada de ingressos para os shows gratuitos da Expoacre 2025.

Os interessados podem adquirir um ingresso, bem como o do acompanhante, desde que apresentem o documento oficial com foto e CPF desse acompanhante, além de dois quilos de alimentos não perecíveis referentes a ele.

Esse mesmo procedimento pode ser adotado por cada cidadão para todos os shows. Caso deseje, também será possível solicitar ingressos para todas as apresentações de uma só vez, desde que leve a quantidade correta de alimentos: dois quilos para cada documento com foto e CPF. Assim, é possível retirar os ingressos de forma antecipada e conjunta.

Na sexta-feira, foi inaugurado o primeiro ponto de troca e arrecadação, no Via Verde Shopping, em frente à loja C&A. Também é possível realizar a troca em todas as lojas do Arasuper e na Casa da Amizade, localizada no Centro da cidade. Em todos os pontos, o horário de troca segue o funcionamento dos respectivos estabelecimentos.

Taiane dos Santos, diretora técnica da Casa Civil e coordenadora adjunta da Expoacre, informou à reportagem do ContilNet que a distribuição ocorrerá até o esgotamento dos ingressos.

“Estamos disponibilizando 40 mil ingressos por noite. A empresa responsável ainda está contabilizando. Mas a gente tem uma previsão de 10 mil ingressos já retirados”, disse a organizadora.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA EXPOACRE:

Programação

26 de julho (sábado)

Cavalgada

Dia do Católico

27 de julho (domingo)

Show: Gusttavo Lima

28 de julho (segunda-feira)

Show: Zezé Di Camargo & Luciano

Rodeio – Abertura | 19h30

29 de julho (terça-feira)

Show Evangélico: Fernanda Brum

Rodeio – 1ª Etapa | 19h30

30 de julho (quarta-feira)

Show: Matheus & Kauan

Rodeio – 2ª Etapa | 19h30

31 de julho (quinta-feira)

Apresentação Infantil:

Moana 2

Roblox

Família Tubarão

Rodeio – Final | 19h30

01 de agosto (sexta-feira)

Apresentação Infantil:

Encanto

Divertidamente

Meu Malvado Favorito

Festival de Música Eletrônica

Tribe

02 de agosto (sábado)

Casamento Civil | 17h

ECOFEST

03 de agosto (domingo)