Sicredi abre vagas no Acre com salários atrativos, 15º salário e mais; veja como se inscrever

O Sicredi está com oportunidades abertas no estado do Acre para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Segundo a plataforma oficial de recrutamento da cooperativa, há três vagas disponíveis na região, com diferentes cargos e formatos de contratação. As posições fazem parte de um processo seletivo nacional que, ao todo, oferece 947 vagas em todo o Brasil.

As vagas no Acre estão vinculadas a agências do Sicredi no estado, com foco nas áreas administrativas, de atendimento ao público e negócios. O banco também aceita candidaturas para formação de banco de talentos, o que amplia as possibilidades de ingresso mesmo para quem não se encaixa diretamente nos cargos anunciados.

O processo seletivo é contínuo, ou seja, as candidaturas seguem abertas até que as vagas sejam preenchidas. Os interessados devem se inscrever pela plataforma sicredi.gupy.io, onde é possível consultar os requisitos específicos para cada função.

Os benefícios oferecidos pela cooperativa incluem salários compatíveis com o mercado, participação nos resultados, 14º e 15º salários, plano de saúde e odontológico, previdência privada, auxílio alimentação, auxílio educação, auxílio creche, seguro de vida e acesso ao programa Gympass. Além disso, o ambiente de trabalho é descrito como colaborativo, com oportunidades de crescimento profissional.

Para concorrer, é necessário atender aos requisitos exigidos para cada vaga. No caso do programa Jovem Aprendiz, os candidatos devem ter entre 14 e 24 anos e estar cursando o ensino médio ou superior, preferencialmente em áreas como Administração ou Contabilidade. Já para as vagas efetivas, é desejável ensino superior completo e, em alguns casos, certificações como CPA-10, experiência em atendimento e até mesmo carteira de habilitação.

As etapas do processo incluem inscrição online, triagem curricular, envio de vídeo de apresentação, entrevistas e testes comportamentais. Todos os contatos com os candidatos aprovados são feitos por e-mail, por isso é essencial manter os dados atualizados e acompanhar frequentemente as comunicações da empresa.