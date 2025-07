Sicredi inaugura Palco Cultural em praça de alimentação e incentiva apoio à cultura local

Durante a noite desta sexta-feira, 27 de junho, o Sicredi deu mais um passo no fortalecimento da cultura local ao inaugurar oficialmente o Palco Sicredi, novo espaço dedicado ao cenário musical e à valorização de talentos da região, instalado no coração do Vila Rio Food Park, em Rio Branco.

A iniciativa marca o compromisso da Sicredi Biomas com o incentivo à cultura e ao desenvolvimento regional, oferecendo novas oportunidades para que artistas locais compartilhem seus trabalhos e ampliem sua presença junto à comunidade. Mais do que uma agenda de shows, o Palco Sicredi nasce como um espaço permanente de estímulo à arte, à criatividade e à expressão cultural do Acre.

Durante o evento de lançamento, influenciadores, colunistas, representantes de instituições locais, artistas e dezenas de pessoas da comunidade prestigiaram as primeiras apresentações realizadas no novo palco. O ambiente leve e acolhedor, somado à diversidade cultural, tornou a noite em um momento marcado por conexões entre público, artistas e identidade local.

Para a Cooperativa, o espaço representa um passo importante na valorização da arte local:

“Acreditamos na cultura como uma força que une, transforma e impulsiona o desenvolvimento das pessoas e dos territórios. Com o Palco Sicredi, queremos abrir espaço para que artistas locais sejam protagonistas e para que a comunidade tenha ainda mais lazer” destaca a Sicredi Biomas.

As apresentações do Palco Sicredi seguirão acontecendo semanalmente, com entrada gratuita e foco na diversidade de estilos musicais e expressões artísticas. Integrado ao Vila Rio Food Park um dos espaços de lazer mais frequentados da capital, o palco potencializa um ambiente onde cultura, cooperação e vivência coletiva se encontram. A proposta é simples e transformadora: fazer da arte local um elemento central da vida urbana e do fortalecimento da comunidade.

