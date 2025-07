Sicredi oferece Plano Safra e crédito com taxas especiais durante a ExpoAcre 2025; saiba mais

Durante a 50ª edição da ExpoAcre, o Sicredi marca presença com uma série de vantagens exclusivas para os visitantes da feira. Com foco no fortalecimento do agronegócio e no acesso facilitado ao crédito, a instituição apresenta condições diferenciadas que vão desde consórcios e seguros até o aguardado Plano Safra.

De acordo com o gerente Leonardo, três benefícios foram idealizados especialmente para esta edição da ExpoAcre, com validade até o encerramento do evento. “Quem visitar nosso estande vai encontrar até 30% de desconto na taxa de administração de consórcios, 20% de desconto na taxa de crédito para diversas finalidades — como aquisição de veículos, instalação de placas solares ou investimentos pessoais e empresariais — e 10% de desconto nos seguros da nossa linha completa”, destacou.

Além dessas ofertas, o grande destaque para o setor rural é o Plano Safra, conforme explica Amanda, especialista em agronegócio da cooperativa. “O Sicredi é o maior repassador de crédito rural do país. Oferecemos financiamento tanto para custeio quanto para investimento, com recursos de programas como BNDES e FNO. Nosso foco é entender as necessidades do produtor e oferecer soluções personalizadas, incluindo seguros voltados para proteger sua propriedade e produção”, afirma.

Amanda lembra ainda que o Plano Safra contempla não apenas produtores, mas também empresas do ramo agroindustrial. “Empresas que integram a cadeia produtiva rural também podem acessar essas linhas de crédito”, reforça.

Com uma abordagem próxima e humanizada, o Sicredi reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico da região, disponibilizando suas soluções em todas as agências no estado. “Mesmo depois da feira, nossas agências continuam de portas abertas para quem quer investir, realizar sonhos ou ampliar seus negócios”, conclui Leonardo.

Os interessados podem visitar o estande do Sicredi até o último dia da ExpoAcre, neste domingo (3), e aproveitar as oportunidades exclusivas para quem busca crédito com condições realmente especiais.