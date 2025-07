Sicredi tem presença confirmada na Expoacre 2025, trazendo soluções que impulsionam a economia do Acre

A Expoacre 2025 está chegando, trazendo a expectativa de novos negócios e grandes oportunidades para o setor produtivo. O Sicredi, especialista em soluções financeiras inteligentes, confirma presença mais uma vez na maior feira agropecuária do Acre, que este ano celebra 50 anos em uma edição especial, reconhecida por valorizar a cultura, a economia e o empreendedorismo.

Com um estande localizado próximo à Case Máquinas, a Cooperativa estará à disposição de produtores, empresários e associados, oferecendo soluções financeiras completas e atendimento especializado. Durante toda a feira serão disponibilizados linhas de crédito em condições diferenciadas, destinadas a apoiar o fortalecimento dos negócios locais.

Entre as opções, destaque para os financiamentos de máquinas, equipamentos agrícolas, veículos, consórcios e crédito para aquisição de equipamentos de energia solar. Também estarão disponíveis linhas de crédito com recursos do BNDES, tanto para pessoa jurídica quanto para o agronegócio, além de outras soluções como CPR (antecipação da produção), NPR (antecipação de recebíveis), crédito para custeio e industrialização, capital de giro, e crédito imobiliário.

Para o gerente regional do Sicredi, Odemir Bechlin, a participação na Expoacre reforça a confiança no potencial de crescimento do Acre e o compromisso com o desenvolvimento local.

“Temos confiança no crescimento do estado, principalmente na capital Rio Branco, onde enxergamos muitas oportunidades e acreditamos no crescimento conjunto: da comunidade, dos negócios e da nossa cooperativa. Nosso objetivo é fortalecer essa parceria, oferecendo condições especiais em linhas de crédito, consórcios, seguros e outras soluções financeiras. E queremos convidar os associados e visitantes a conhecerem nosso estande, a nossa estrutura e reforçarem essa relação de confiança que construímos no estado”, destaca.

A participação do Sicredi na Expoacre 2025 reforça sua atuação como agente de desenvolvimento econômico e social, fortalecendo o relacionamento com a comunidade e com os diversos setores que movimentam a economia do estado.

