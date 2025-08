Silêncio de Ludmilla pode custar posto de musa a Brunna na Beija-Flor

A relação entre a cantora Ludmilla e Gabriel David — filho do presidente de honra da Beija-Flor e atual presidente da Liesa — atravessa um momento delicado. O mal-estar já repercute nos bastidores do samba carioca e ameaça o posto de Brunna Gonçalves, esposa da artista, como musa da escola de Nilópolis.

O episódio que deu início à tensão

Tudo começou quando Gabriel David convidou Ludmilla via WhatsApp para cantar em seu casamento com a atriz Giovanna Lancellotti, realizado no fim de junho. Ela não respondeu à mensagem, atitude que foi interpretada por Gabriel como desconsideração, especialmente em razão do histórico profissional entre eles, já que ele pagou por vários shows da cantora no camarote da Sapucaí ao longo dos anos.

Fontes próximas relatam que Gabriel ficou magoado com o silêncio e até classificou o comportamento como “ingratidão” — uma avaliação que acabou gerando repercussões diretas para Brunna, que ocupa o posto de musa há anos.

Impactos internos na Beija-Flor

Nos bastidores da escola, comenta-se que a insatisfação de Gabriel com Ludmilla influenciou a avaliação sobre a participação de Brunna no próximo desfile. Embora ainda não haja confirmação oficial sobre seu afastamento, interlocutores indicam que suas chances podem estar comprometidas.

Alguns comentam que em eventos futuros “não convidem Gabriel e Ludmilla para o mesmo desfile na Sapucaí”, em uma tentativa de evitar constrangimentos internos.

O contexto institucional e emocional

Gabriel David ocupa posição de destaque no cenário carnavalesco como presidente da Liesa, o que garante influência sobre decisões da Beija-Flor. A eventual exclusão de Brunna do corpo de destaque, portanto, reverbera além de questões pessoais, tornando-se um caso simbólico de como relações pessoais podem impactar decisões institucionais.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.