Silveira, cão “mascote” de universidade no RS, é adotado após 10 anos

Depois de longos anos de “trabalho” como pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, o vira-lata Silveira, finalmente, irá se “aposentar”. Isso porque o pet foi acolhido por um lar definitivo após passar 10 anos aos cuidados dos funcionários da instituição de ensino.

Silveira chegou à universidade quando ainda era um filhote e, ao longo da última década, participou ativamente da rotina dos estudantes potiguares. A presença do animal de estimação era tão marcante que ele chegou a ganhar popularidade nas redes sociais, onde os jovens decidiram criar diferentes perfis pra mostrar o dia a dia do cão.

No X (antigo Twitter), no Instagram e até mesmo no TikTok, as pessoas compartilhavam conteúdos do cachorro participando de diferentes situações — entre elas, uma manifestação que estava ocorrendo na faculdade. Com o sucesso, não demorou muito para que o pet alcançasse os trending topics, cativando fãs por todo o Brasil. Além disso, ele recebeu o título de “pró-reitor de assuntos caninos”.

1 de 5 Os discentes sempre fotografam o pet deitado, muitas vezes com a barriga pra cima @silveirapodrao/Instagraam/Reprodução 2 de 5 As fotos de Silveira já viraram meme nas redes sociais @silveirapodrao/Instagraam/Reprodução 3 de 5 O pet possui um lugar especial para deitar na biblioteca, se irritando se alguém estiver nele @silveirapodrao/Instagraam/Reprodução 4 de 5 O pet já participou até de manifestação na universidade @silveirapodrao/Instagraam/Reprodução 5 de 5 Silveira acompanhou toda a manifestação junto aos estudantes @silveirapodrao/Instagraam/Reprodução

Entretanto, em razão da idade, o pet já está começando a sofrer com diferentes tipos de problemas de saúde. Silveira conta com alimentação adequada e é, regularmente, atendido no Hospital Veterinário Universitário (HVU), passando por check-ups periódicos — e até uma cirurgia, há um mês, para remoção de um tumor benigno. Contudo, apesar dos cuidados, o ideal era que ele pudesse desfrutar de um lar que oferecesse a ele uma atenção exclusiva.

Até que, na quarta-feira (16/7), o perfil oficial dedicado ao animal de estimação divulgou que Silveira foi, finalmente, adotado por uma família, que poderá acompanhar a saúde do pet de perto.