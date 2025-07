Simone Mendes se pronuncia sobre separação de Carlinhos Maia e Lucas

Simone Mendes usou as redes sociais, neste domingo (27/7), para se manifestar sobre o fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. O, agora, ex-casal anunciou a separação na noite de sábado (26/7) após 15 anos juntos.

Amiga e vizinha de Carlinhos e Lucas, a cantora disse que “todo semana tem um ruído” e mandou um recado aos influenciadores: “Em casa nós conversamos”, falou.

“Então sr. Carlinhos Maia se separou do sr. Lucas… Toda semana tem um ruído. Vou falar um negócio pra vocês: em casa nós conversamos. Chegar nós conversamos e ver o que tá se sucedendo”, disparou Simone Mendes.

VEJA: Simone Mendes comentou nos stories sobre o fim do relacionamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A cantora afirmou que soube da notícia e que, quando retornar, pretende falar com os dois. pic.twitter.com/B5AhsNJVsf — CHOQUEI (@choquei) July 27, 2025

O fim do casamento

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães surpreenderam a todos, neste sábado (26/7), ao anunciarem o fim do casamento. Os dois estavam juntos há 15 anos e oficializaram a união em 2019. Em uma publicação conjunta nas redes sociais, os dois publicaram fotos antigas e explicaram a decisão.

No texto, os influenciadores ainda pediram que as pessoas respeitem a decisão e não inventem “maldades ou picuinhas”.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração”, iniciaram.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães continuaram: “Mas agora seguiremos separados. Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”.

O agora ex-casal contou que a decisão não foi tomada agora. Eles já haviam se separado há poucos anos.

“Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem”, finalizaram.