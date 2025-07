Sindmineral promove encontro para discutir desafios do setor mineral no Acre

O Sindicato da Indústria de Areia, Argila, Pedra, Laterita e afins do Estado do Acre (Sindmineral) realiza um bate-papo para discutir os principais desafios enfrentados pelo setor mineral no estado. O encontro é promovido pelo presidente da entidade, João Paulo de Assis Pereira, e tem como objetivo reunir empresários, representantes do setor produtivo e autoridades para debater soluções que fortaleçam a atividade mineral no Acre.

Segundo João Paulo, o cenário exige atenção e planejamento. “Nosso desafio é sempre grande. A areia, por exemplo, é um insumo muito importante pra construção, desde infraestrutura até obras civis. Aqui no Acre temos poucos insumos locais, importamos muita coisa, então precisamos buscar formas de suprir as necessidades do mercado local”, afirmou.

Ele explica ainda que devido às obras realizadas pelos governos municipais, Estadual e Federal no Acre o mercado está aquecido e em expansão.

“A construção civil teve anos difíceis, e a gente vê agora ela retomando a forma, por conta do Minha Casa, Minha Vida, outras obras de infraestrutura que são muito importantes para alavancar nosso setor”, encerrou.

