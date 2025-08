Sindpan aposta em qualificação e modernização do setor na Expoacre 2025; confira

O Sindicato das Indústrias de Panificação do Acre (Sindpan) realizou, nesta quinta-feira (31), no Espaço Indústria da Expoacre 2025, a mostra “Pães, massas e sorvetes que fazem parte da mesa acreana”.

A atividade integra a programação da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e tem como objetivo destacar a produção local e os avanços do setor de panificação no estado.

Segundo o presidente do Sindpan, Mauro Cezar Nunes do Nascimento, o setor é um dos que mais emprega dentro da cadeia alimentícia no Acre. Ele ressalta o papel das padarias sindicalizadas, que têm se diferenciado pela qualidade dos produtos e pelo investimento em inovação.

“Hoje, cada dono de casa já acorda querendo buscar seu pãozinho. As padarias associadas ao sindicato estão bem avançadas, graças ao trabalho com consultorias técnicas e ao apoio da Fieac e do Sebrae”, afirmou.

De acordo com Mauro, o Sindpan tem buscado ampliar a qualificação da mão de obra e modernizar os processos produtivos. A entidade participou recentemente de uma das maiores feiras internacionais de panificação, onde foram apresentadas inovações em maquinário e processos.

O sindicato também articula a chegada de novos técnicos para fortalecer o setor nos próximos anos, por meio de parcerias institucionais e emendas parlamentares.

A mostra promovida pelo Sindpan apresenta ao público produtos tradicionais e novas tendências da panificação, reforçando a importância do segmento para a economia.