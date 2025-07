Síndrome Nefrótica: entenda a condição rara que atingiu filha do cantor Junior Lima

Especialistas explicam que doença pode causar inchaço, perda de apetite e alterações na urina

Nesta terça-feira (22/7), Junior Lima revelou que a filha Lara, de 3 anos, fruto do casamento com Monica Benini, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição renal rara, mas que pode afetar crianças principalmente entre 1 e 6 anos de idade. Para entender melhor a doença pouco conhecida que atingiu a herdeira do músico, o portal LeoDias entrevistou especialistas no tema de saúde. Confira!

A médica Maria de Fátima Mota, pediatra e Chefe de Pediatria do Hospital Saint Patrick, explicou que a Síndrome Nefrótica é um distúrbio renal que se caracteriza pela perda excessiva de proteínas na urina: “Causa inchaço (edema), baixos níveis de albumina no sangue – a albumina é uma proteína produzida pelo fígado, que ajuda a manter o fluido nos vasos sanguíneos e a transportar substâncias pelo corpo – e níveis elevados de gordura no sangue. Basicamente, o rim não filtra corretamente o sangue e isso pode levar a outros problemas no organismo como um todo”, esclareceu.

Segundo a pediatra, as causas da doença podem ser as mais variadas: “Ela ocorre por aumento da permeabilidade glomerular (sistema de filtragem dos rins), geralmente por lesão na barreira de filtração dos glomérulos. As causas podem ser primárias (como doença de lesões mínimas que ocorrem diretamente nos rins e são comuns em crianças) ou secundárias (como lúpus, diabetes, infecções como HIV, hepatite B/C, Sífilis, e até medicamentos e/ou linfomas e carcinomas).”

A especialista ressaltou que em casos mais simples, o tratamento é feito apenas com medicação: “Geralmente nos casos mais simples, como o ocorrido em crianças, é administrado Corticoide como base podendo requerer também imunossupressores. É preciso também priorizar o controle das complicações, por exemplo, para diminuir o edema, fazer uma dieta com restrição de sal e com dosagens recomendadas para melhor estado geral visando inclusive, a prevenção de uma trombose. Ainda se indica o monitoramento de função renal. O prognóstico varia conforme a causa e a resposta ao tratamento”, declarou Maria de Fátima.

A profissional ainda pontuou que a síndrome é considerada de alta complexidade, já que necessita de investigação especializada: o diagnóstico requer biópsia renal em muitos casos e manejo exige equipe especializada (nefrologia). Quando diagnosticado em crianças, é controlável e curável, na maioria dos casos. Em adultos, pode apresentar mais grave e ser fatal.

Já a pediatra Suamy Goulart, do Grupo Mantevida, destacou os principais sintomas da síndrome nefrótica:

Inchaço ao redor dos olhos, nos pés e no abdômen

Urina espumosa

Ganho de peso repentino (por retenção de líquidos)

Cansaço, palidez e perda de apetite

“O inchaço costuma ser o primeiro sinal percebido pelos pais, principalmente ao acordar. Se a criança também estiver mais sonolenta, comendo pouco ou apresentando alterações na urina, é preciso procurar o pediatra imediatamente”, alertou a Dra. Suamy.

A especialista Suamy Goulart orientou que com diagnóstico precoce e adesão ao tratamento, o prognóstico é favorável: “A criança pode levar uma vida absolutamente normal. O importante é manter o acompanhamento regular, observar os sintomas e seguir todas as orientações da equipe médica.”