Sistema FIEAC marca presença na 20ª Expoacre Juruá com programação robusta no Espaço Indústria

Como já é tradição, o Sistema FIEAC (FIEAC, IEL, SESI e SENAI) estará presente na 20ª edição da Expoacre Juruá, que terá início nesta terça-feira, 1º de julho, em Cruzeiro do Sul. Maior feira de negócios e entretenimento da região, o evento segue até domingo, dia 6.

Durante a feira, o Espaço Indústria será uma vitrine para empresas do setor e também será local de divulgação de ações e serviços da Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá. O SESI, por exemplo, disponibilizará serviços de Saúde e Segurança do Trabalho, enquanto o SENAI terá como foco o segmento de panificação. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgará produtos e o seu cartão de benefícios.

O Espaço Indústria também terá importantes ações realizadas em parcerias com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). A programação inclui homenagens a campanha ‘Jornada Espaço Indústria’, homenagens a expositores e autoridades, assinaturas de convênios e compromissos, orientações voltadas ao associativismo empresarial, entre outros.

“Estamos com uma grande expectativa com essa 20ª edição da Expoacre Juruá. É um evento consolidado no calendário acreano e neste ano o governo do Estado, assim como o Sistema FIEAC, Sebrae, empresários e outros atores investiram fortemente para fazer com que essa seja a melhor Expoacre já realizada em Cruzeiro do Sul”, destaca o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano.

Texto: Whilley Araújo

Foto: Arquivo FIEAC

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ: