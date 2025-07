SLS Brasília: veja os campeões da etapa classificatória e quem avançou para a final

A Esplanada dos Ministérios foi palco, neste sábado (12/7), da etapa classificatória da SLS Select Series, que reuniu novos talentos do skate street em Brasília. Entre os destaques da competição, a brasiliense Kamila Silva garantiu o 3º lugar na categoria feminina, sendo a única representante do Distrito Federal a avançar para a final. A vencedora foi a paulista Isabelly Ávila, de Itapetininga. No masculino, o título ficou com Victor Aquino, de Maravilhas (MG).

A primeira prova do dia foi a Jam Feminina, em que as competidoras se revezaram em sessões cronometradas. As oito melhores avançaram à decisão. Na final, foi utilizado pela primeira vez no Brasil o formato Spot Takeover, no qual cada atleta tem sete tentativas de manobra, e as três melhores pontuações são somadas. Em caso de empate, vale a maior nota única.

Victor Aquino, campeão da disputa masculina, comentou ao Metrópoles sobre suas expectativas para o próximo desafio:

“Minha expectativa para amanhã é fazer tudo e mais um pouco do que fiz hoje. É inexplicável estar aqui em Brasília. Pretendo continuar correndo todos os campeonatos possíveis e, com esse título, espero que novas portas se abram”.

A etapa classificatória é uma das mais importantes da Street League Skateboarding, pois abre caminho para novos nomes no esporte. Os vencedores das categorias masculina e feminina garantiram, além do troféu, vaga para competir na final de domingo (13/7) com os principais skatistas do circuito.

A grande final da etapa TakeOver reunirá alguns dos maiores nomes do skate mundial, como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabriela Mazetto, Gustavo Ribeiro, Kairi Netsuke e o brasiliense Felipe Gustavo, atleta olímpico do Guará.

Pela primeira vez, o Brasil sedia duas etapas da SLS no mesmo ano. Além da disputa em Brasília, São Paulo continuará como sede da grande final do circuito, a SLS Super Crown World Championship. As três últimas edições foram realizadas na capital paulista. Por:Metrópoles Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: