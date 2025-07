SLS chega a Brasília pela primeira vez com participação de Rayssa Leal

Brasília será palco de um fim de semana histórico para o skate. Pela primeira vez, a capital federal sedia uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), uma das competições mais renomadas do circuito mundial da modalidade. O evento acontece neste sábado (12) e domingo (13), a partir das 9h, com entrada gratuita para o público.

Entre os destaques confirmados estão nomes consagrados como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Felipe Gustavo, Luan Oliveira e o japonês Kairi Netsuke, que prometem levantar o público com suas manobras técnicas e estilo marcante.

Além de estrear em Brasília, a etapa também traz uma novidade: será a primeira vez que o formato “Spot Takeover” será utilizado em uma competição no Brasil. Nesse modelo, cada atleta terá direito a sete tentativas de manobras, sendo consideradas apenas as três melhores notas para a classificação. Em caso de empate, o desempate será definido pela maior nota individual obtida em uma única manobra.

A programação inclui sessões de treino, discotecagem com DJs e atividades que celebram o espírito e a cultura do skate, tornando o evento não apenas uma competição, mas uma verdadeira celebração da modalidade.

Este também é um marco para o skate brasileiro: pela primeira vez, o país receberá duas etapas da SLS no mesmo ano. Além da competição em Brasília, a grande final da temporada o Super Crown World Championship segue confirmada para São Paulo, cidade que já sediou as últimas três edições do encerramento do circuito.