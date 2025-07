SLS: o título fica em casa! Felipe Gustavo vence etapa de Brasília

Aconteceu em Brasília, neste domingo (13/7), a Street League Skateboarding (SLS). Pela primeira vez na capital federal, a elite do skate street entra em ação com nomes de peso para a categoria. O título da categoria masculina ficou com o brasiliense Felipe Gustavo.

O skatista conquistou 27.1 pontos na categoria Spot TakeOver. A vice-colocação ficou com Giovanni Vianna, que somou 27 pontos — apenas um décimo definiu Felipe como vencedor da competição.

Disputando a final “em casa”, o skatista teve as seguintes parciais: 8.5/0.0/0.0/9.2/0.0/9.4. A última trick definiu o título para o skatista brasiliense. Até a última tentativa de manobra, quem liderava o ranking era Vianna, com 27 pontos, enquanto Felipe ocupava a segunda colocação com apenas 17.7 pontos. O skatista conseguiu acertar uma manobra que resultou exatos 9.4 pontos, o necessário para ultrapassar Vianna e assumir a liderança.

Apesar disso, o título parecia algo distante, pois Vianna ainda faria sua última trick e precisaria acertar uma simples manobra para retomar a liderança. A diferença entre os dois era a mais curta possível. Mesmo assim, o skatista arriscou somar muitos pontos novamente, tentou acertar uma difícil manobra e acabou zerando a última trick.

1 de 5 Felipe conquistou o título na última trick Samuel Reis / Especial Metrópoles 2 de 5 O brasiliense Felipe Gustavo conquistou o título no DF Samuel Reis / Especial Metrópoles 3 de 5 O skatista se emocionou na conquista Samuel Reis / Especial Metrópoles 4 de 5 Felipe Gustavo e sua esposa Samuel Reis / Especial Metrópoles 5 de 5 Felipe superou os adversários e ficou com o topo do ranking Samuel Reis / Especial Metrópoles

Confira o ranking da final masculina da etapa de Brasília:

Felipe Gustavo – 27.1 pontos

Giovanni Vianna – 27 pontos

Gabryel Aguilar – 24.8 pontos

Felipe Mota – 17.9 pontos

Lucas Rabelo – 17 pontos

Ivan Monteiro – 16.8 pontos

Matheus Mendes – 15.2 pontos

Luan Oliveira – 8.2 pontos

Dominic Walker – 7.7 pontos

A primeira edição da SLS Brasília contou com mais de 14 mil pessoas nos dois dias de competição. Além de Felipe Gustavo, quem também venceu a competição foi Rayssa Leal: a “Fadinha” somou 21,8 pontos na categoria feminina e conquistou o tricampeonato da competição.

O Brasil ainda será palco de mais uma etapa da SLS em 2025. A cidade de São Paulo será a sede da SLS Super Crown World Championship.