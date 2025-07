Sobe para 7 o número de casos suspeitos de sarampo em investigação no Acre, diz Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) atualizou, nesta segunda-feira (22), o boletim sobre a situação do sarampo no estado. O número de casos suspeitos da doença em investigação subiu de cinco para sete, enquanto outros 15 já foram descartados.

Até o momento, não há confirmação de casos no território acreano. Apesar das notificações em andamento, o Acre segue sem registrar casos confirmados de sarampo desde o ano 2000.

Os casos em análise estão distribuídos entre os municípios de Acrelândia (1), Cruzeiro do Sul (2), Rio Branco (2) e Brasiléia (2). Já as notificações descartadas são dos municípios de Porto Acre (2), Feijó (1), Sena Madureira (2), Cruzeiro do Sul (2), Epitaciolândia (2), Assis Brasil (2), Rio Branco (2), Brasiléia (1) e um caso notificado na capital, mas oriundo da cidade boliviana de Cobija.

Na Bolívia, país vizinho, já foram confirmados 148 casos de sarampo, com 1.302 ainda em investigação e 1.154 descartados. A maioria das ocorrências está concentrada no Departamento de Santa Cruz de La Sierra.

A Sesacre orienta a população a manter a caderneta de vacinação em dia, especialmente no caso de crianças e adolescentes. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o estado.

Na última quinta-feira (17), o Governo do Acre declarou situação de emergência em saúde pública por causa do risco iminente de disseminação do sarampo em todo o estado. A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 11.724, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e tem validade de 90 dias.