Sobrinha de Preta registra emoção de Gilberto Gil no velório da filha

Flor Gil, de 16 anos, sobrinha de Preta Gil, compartilhou alguns registros da despedida da cantora, que foi realizada na sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em uma das gravações, é possível ver um comovente momento de Gilberto Gil, visivelmente emocionado, observando as homenagens dos fãs pelas ruas.

No vídeo publicado por Flor, Gil aparece dentro do carro, agradecendo ao público, cumprimentando as pessoas que compareceram para prestar as últimas homenagens e demonstrar todo o carinho pela artista, que faleceu no último domingo (20/7), após uma longa batalha contra o câncer, aos 50 anos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Flor e Preta Gil Reprodução: Instagram @florgildemasi Flor Gil captura emoção de Gilberto Gil Reprodução: Instagram @florgildemasi Flor Gil, Francisco Gil e Sol de Maria Reprodução: Instagram @florgildemasi Flor Gil no velório de Preta Gil Reprodução: Instagram @florgildemasi Flor mostra homenagem para Preta Gil- Reprodução: Instagram @florgildemasi Flor mostra homenagem para Preta Gil- Reprodução: Instagram @florgildemasi Flor Gil mostra momentos emocionantes na despedida de Preta Gil em velório no Rio Reprodução: Instagram @florgildemasi Voltar

Próximo

“‘Pode ser amor, a beira de uma explosão…’ foi tão lindo quanto você, minha linda titia! imagino-te sorrindo, te amo”, escreveu Flor, filha da culinarista Bela Gil.

O velório de Preta Gil foi aberto ao público. Os fãs começaram a chegar por volta das seis horas da manhã e formaram fila para entrar no Theatro Municipal. Amigos famosos da cantora, como Taís Araújo, Luiz Miranda e Thiago Abravanel, também marcaram presença logo cedo.

O espaço foi tomado por coroas de flores enviadas por amigos e instituições, incluindo escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo.