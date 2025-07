Sócio do Atlético-MG quita dívida com atletas do elenco. Entenda

O Atlético-MG quitou, nesta quarta-feira (23/7), os débitos pendentes com os jogadores do elenco e encerrou uma crise que ganhou força nos últimos dias. Atletas e profissionais denunciaram atrasos em pagamentos de direitos de imagem e luvas.

Os pagamentos foram viabilizados pelo empresário Rubens Menin, sócio majoritário da SAF que comanda o clube. Ele se reuniu com o elenco antes do treino desta quarta, na Arena MRV, para alinhar a situação e tentar acalmar o ambiente interno.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Rony chegou a se despedir dos companheiros

Pedro Souza / Atlético 2 de 3

Scarpa acionou o Atlético na justiça

Pedro Souza / Atlético 3 de 3

Junior Santos foi um dos últimos a se manifestar

Pedro Souza / Atlético

Entre os atletas que haviam notificado o clube por valores em aberto estavam Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino, Júnior Santos e Guilherme Arana. O lateral-esquerdo, inclusive, explicou nas redes sociais que a atitude tinha apenas o objetivo de formalizar o diálogo, sem configurar ação judicial.

Outro nome que acionou o Galo na Justiça foi o atacante Rony, que chegou a pedir a rescisão contratual alegando atraso no pagamento de parte das luvas e direitos de imagem. Entretanto, o atacante desistiu do processo após reunião com a diretoria e a promessa de quitação dos valores ainda nesta terça-feira.

Leia também

Duelos importantes no calendário

Com as pendências resolvidas, o Atlético foca agora no duelo contra o Atlético Bucaramanga, nesta quinta-feira (24/7), pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Após o confronto diante do adversário colombiano, o time mineiro enfrentará o vice-líder e rival interestadual, Flamengo, em três dos seus próximos quatro jogos. Confira os próximos adversários do Galo: