Socorro Neri celebra avanço da ferrovia bioceânica que passa pelo Acre

A deputada federal Socorro Neri celebrou, nesta segunda-feira (7), o avanço das tratativas entre Brasil e China para a construção da ferrovia bioceânica, que terá rota passando pelo Acre. O projeto prevê a criação de um corredor ferroviário ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, com potencial de transformar a logística de exportação brasileira e posicionar o estado como elo central na integração sul-americana.

“Um passo decisivo para o desenvolvimento do Acre e de toda a região. A ferrovia bioceânica avança e nosso estado está no centro desse grande projeto de integração sul-americana”, afirmou a parlamentar.

Socorro também destacou que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participará de reunião da Comissão de Integração Nacional (CINDRE), para debater o tema. A informação foi divulgada nas redes sociais de Socorro Neri.

O projeto teve novo impulso com a assinatura de um memorando de entendimento entre a estatal brasileira Infra S.A. e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Econômico da China Railway.

O acordo autoriza o início dos estudos técnicos para implantação da ferrovia, com traçado que partirá do porto de Chancay, no Peru, atravessará o território peruano até Rio Branco (AC), seguirá por Rondônia e chegará ao Mato Grosso.

Segundo o Ministério dos Transportes, a rota bioceânica é considerada estratégica para as exportações brasileiras, especialmente para a Ásia. O corredor encurtaria distâncias e reduziria custos logísticos para o agronegócio e outros setores produtivos.

“A construção dessa ligação ferroviária representa um avanço logístico com potencial de transformar o modelo de exportação do país”, afirmou o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, durante a assinatura do acordo.

Para Socorro Neri, a consolidação do projeto reforça o protagonismo do Acre em iniciativas de desenvolvimento regional e integração continental. “Vitória para o Acre! Brasil e China firmam acordo para o projeto da ferrovia bioceânica, que ligará o Pacífico ao Atlântico, passando pelo nosso estado”, declarou.