Socorro Neri sai em defesa de Mailza e defende sua candidatura ao governo

A deputada federal Socorro Neri (Progressistas-AC) publicou neste sábado (19), apoio a ex-senadora e atual vice-governadora do Acre, Mailza Assis, após o blog do Crica noticiar o movimento de bastidores que envolve segmentos do grupo que venceu a última eleição municipal não apoiar sua candidatura ao governo.

“Estamos juntas, Mailza. Siga altiva e corajosa”, escreveu a parlamentar em uma rede social.

Na mesma postagem, Neri destaca ainda a não violência de gênero, defendendo a participação de mais mulheres na política.

Em agendas públicas, o governador Gladson Camelí tem feito declarações de apoio e reconhecimento do trabalho de Mailza, a parceria e a confiança mútua dentro do governo.

“Mailza é uma guerreira, que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. Aos que apostaram que ia dar errado, perderam e vão perder feio”, declarou na abertura da Expoacre Juruá.

O chefe do executivo acreano relembrou ainda a ajuda de Mailza ao Acre quando senadora da República. Primeira suplente, assumiu o cargo em 2019, quando Camelí renunciou para concorrer as eleições em 2020. No mandado, Mailza enviou mais de R$ 570 milhões em emendas para o estado e gestão de Camelí.

Esse é mais um movimento de apoio político do governador Gladson Camelí a vice-governadora, candidata natural da base do Governo à sua sucessão em 2026.

Mailza tem atuado forte nos bastidores para construir uma aliança robusta e que dê sustentação ao seu projeto. Uma das frentes é o reforço na comunicação, que busca aproxima-la ainda mais dos acreanos.

Liderança

Com uma trajetória consolidada dentro do Progressistas, Mailza assumiu vários papéis de liderança: foi presidente do partido de 2020 a 2022, sendo responsável pelo comando das eleições municipais, que elegeu o prefeito da capital, Tiao Bocalom e mais quatro prefeitos no interior, senadora e agora, vice-governadora.

Enquanto senadora, esteve à frente de suas atribuições mesmo estando grávida durante a pandemia, e liderou com maestria o maior bloco do Senado, Unidos Pelo Brasil e a bancada Progressista de 2021 e 2022.