Sogra mata genro ao tentar defender filha agredida com soco inglês

Um homem de 32 anos, identificado como Felipe Catanio de Araujo, morreu após ser ferido com um golpe de faca pela sogra, na tarde deste domingo (27), em Guarapari, no Espírito Santo. Testemunhas afirmam que a mulher, de 57 anos, agiu para defender a filha, que era agredida pelo homem com um soco inglês.

O caso aconteceu no bairro Muquiçaba. De acordo com testemunhas, Felipe discutia com a companheira, de 22 anos, enquanto ela carregava uma criança no colo. Durante o desentendimento, ele teria usado um soco inglês com lâmina para agredi-la. A jovem tentou se proteger e correu para um prédio próximo, onde foi encontrada com um ferimento no braço direito.

A mãe da mulher teria interferido na situação e desferido um golpe de faca contra o genro. Após a ação, ela deixou o local, mas se apresentou voluntariamente na delegacia pouco depois.

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A sogra foi ouvida pela Polícia Civil e liberada em seguida. Segundo a corporação, não havia elementos suficientes para justificar uma prisão em flagrante naquele momento.

O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.