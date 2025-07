Sol forte durante o dia e frio à noite vão marcar o tempo neste domingo no Acre; confira

O domingo (6) será marcado por tempo firme, seco e ensolarado em todas as regiões do Acre, com noites frias e céu estrelado, de acordo com a previsão do site O Tempo Aqui, de Davi Friale. Em Rio Branco, a temperatura deve variar entre 15ºC e 17ºC ao amanhecer, com máxima de até 30ºC durante a tarde.

Na região do Alto Acre, as mínimas devem oscilar entre 14ºC e 16ºC nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com máximas de até 31ºC. Em Plácido de Castro e Acrelândia, a previsão é de mínimas entre 14ºC e 16ºC e máximas chegando a 30ºC.

Sena Madureira e Manoel Urbano terão mínimas de 15ºC a 17ºC e máximas entre 29ºC e 31ºC. Em Tarauacá e Feijó, os termômetros devem marcar entre 16ºC e 18ºC nas primeiras horas do dia e alcançar até 31ºC à tarde. No Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão mínimas de 18ºC a 20ºC, com máximas entre 28ºC e 30ºC. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as temperaturas variam de 16ºC a 18ºC, com máximas previstas entre 27ºC e 29ºC.

Não há previsão de chuva em nenhuma região. A umidade relativa do ar ficará mais baixa durante a tarde, variando entre 35% e 55%, e os ventos sopram da direção sudeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas eventuais.