O governador Gladson Cameli participou, nesta quarta-feira (2), de uma solenidade em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro. O evento aconteceu em Rio Branco e contou com a presença de autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, profissionais do Corpo de Bombeiros do Acre foram condecorados por serviços prestados. O governador acompanhou a entrega das honrarias e fez registros do momento em suas redes sociais.

