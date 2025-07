Sonho realizado: Estudante que andava 12 km para faculdade ganha moto de cantor

O estudante de enfermagem Rosenberg Costa, que enfrentava uma jornada diária de cerca de 12 km a pé para chegar à faculdade, teve sua vida transformada. Após sua história ganhar grande repercussão nas redes sociais, ele foi presenteado com uma moto pelo cantor Eric Land.

Morador de Recife, o jovem teve sua rotina revelada por sua amiga Giselle, que gravou vídeos mostrando-o exausto e suado ao chegar às aulas.

Comovido com a situação, Eric Land decidiu surpreender Rosenberg. O momento emocionante da entrega da moto foi registrado e compartilhado nas redes sociais, onde o estudante expressou sua imensa gratidão.

“Já era fã do seu trabalho, agora sou ainda mais fã da sua pessoa. Você realizou um sonho! O dia de ontem foi incrível. Você me deu essa moto novinha e ainda veio entregar pessoalmente… Cara, você é foda! Amei a surpresa e ainda nem acredito que tudo isso aconteceu. Logo mais estarei motorizado!”, escreveu Rosenberg.

História comovente de Rosenberg

A trajetória de Rosenberg começou a ganhar visibilidade quando Giselle criou uma vaquinha on-line para ajudá-lo a comprar uma bicicleta. A campanha foi um sucesso e tornou o trajeto do estudante menos cansativo.

Mas em junho, o estudante decidiu lançar uma nova vaquinha, desta vez com o objetivo de adquirir uma moto. “Oi, meu nome é Rosemberg! Anteriormente, muitos de vocês contribuíram generosamente para uma vaquinha que me ajudou a ter uma bike. Agora, surgiu uma ótima oportunidade para eu conseguir minha CNH de moto e várias pessoas manifestaram interesse em me ajudar a conquistar esse sonho”, diz a descrição.

“Estou criando esta nova vaquinha para juntar com a anterior, assim posso finalmente ter minha sonhada moto”, escreveu o estudante. Foi então que Eric Land tomou conhecimento da história e, tocado pela perseverança do jovem, resolveu agir.

“Agradeça a Deus. Eu apenas obedeci ao que Ele colocou no meu coração. Como falei, nosso esforço gera recompensas! Deus te abençoe sempre!”, declarou o cantor.

Veja o momento da entrega da moto: