“sou-amigo-da-vida-e-da-morte”,-diz-magno-malta-sobre-bolsonaro

O senador Magno Malta (PL-ES) reclamou, nesta terça-feira (22/7), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “calou” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Malta disse ainda que pretende “ficar com ele [Bolsonaro] o tempo que der” e que é seu amigo “da vida e da morte”. A declaração por Malta na sede do PL em Brasília, onde Bolsonaro foi trabalhar nesta terça, e foi feita em meio às medidas impostas por Moraes ao ex-presidente.

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e no escritório dele, ambos em Brasília (DF). Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e não poderá usar redes sociais, comunicar-se com embaixadores e diplomatas estrangeiros, nem pode se aproximar de embaixadas.

O despacho mais recente de Moraes detalhando as restrições ao ex-presidente foi publicado após questionamento do Metrópoles sobre o temor manifestado pelo ex-presidente de que conceder entrevista poderia levá-lo à prisão.

“Não tem mais nada a falar de Bolsonaro. Eu vou pretendo ficar com ele o tempo que der. Eu sou amigo da vida e da morte”, declarou Malta.

O que está acontecendo?

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre sua atuação nos Estados Unidos.

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre o tema no STF, o ex-presidente Bolsonaro teve o celular apreendido, tem de usar tornzeleira eletrônica, não pode deixar Brasília e tem de ficar em casa todas as noites, além de não poder usar as redes sociais.

No despacho, Moraes listou os crimes pelos quais Eduardo e o pai são investigados: coação no curso do processo; obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa; e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O documento cita que Eduardo Bolsonaro é acusado de reiteradamente e publicamente buscar a imposição de sanções pelo governo dos Estados Unidos contra membros do Supremo Tribunal Federal (STF), da PGR e da Polícia Federal (PF), alegando perseguição política.

Bolsonaro é réu em um inquérito por suposta tentativa de golpe do Estado. Os advogados do ex-presidente têm até 21h13 desta terça-feira (22/7) para apresentar, ao ministro Alexandre de Moraes, esclarecimentos sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares pelo ex-mandatário.