sp:-saiba-como-indicar-necessitados-para-a-prefeitura-acolher-em-dias-frios

Na capital, tendas acolhedoras funcionam em locais estratégicos. Moradores de rua também são encaminhados para serviços da rede socioassistencial

Com o frio intenso na capital paulista, a prefeitura tem se movimentado para amparar quem vive nas ruas. A principal ação é colocada em prática quando os termômetros marcam 13 ºC ou menos, com tendas espalhadas pela cidade. Montados em pontos estratégicos, os espaços acolhedores contam com bebidas, alimentos, cobertores e profissionais da saúde. Muitas vezes, são a salvação para quem está vulnerável. E qualquer um pode indicar necessitados – saiba como!

A medida emergencial começa a valer sempre que a Operação Baixas Temperaturas (OBT) entra em vigor. Atualmente, dez tendas ficam disponíveis para moradores de rua na capital. Quem chega aos locais, encontra à disposição sopas, pães, chocolates quentes, chás, garrafas de água e cobertores. Além disso, profissionais da saúde ocupam os espaços para aplicar vacinas contra Covid-19, influenza e tétano aos necessitados. Ambulâncias e equipes médicas também ficam a postos para atender a possíveis emergências.

Veja as fotos Prefeitura de SP monta tendas de acolhimento que atendem a moradores de rua em dias friosCréditos: Prefeitura SP – Ciete Silvério Prefeitura de SP monta tendas de acolhimento que atendem a moradores de rua em dias friosCréditos: Prefeitura SP – Ciete Silvério Prefeitura de SP monta tendas de acolhimento que atendem a moradores de rua em dias friosCréditos: Prefeitura SP – Ciete Silvério Prefeitura de SP monta tendas de acolhimento que atendem a moradores de rua em dias friosCréditos: Prefeitura SP – Ciete Silvério

Leia Também

Os atendimentos acontecem das 18h à meia-noite, mas podem começar antes em dias de frio extremo. Fora a ação com as tendas, a administração municipal faz busca ativa na cidade para encaminhar pessoas que vivem nas ruas a serviços da rede socioassistencial. As equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) vão a campo de dia e à noite.

Os abordados que aceitam ajuda são levados para centros de acolhimento onde podem comer, tomar banho e dormir em segurança. Além da busca ativa, este tipo de serviço é informado às pessoas que chegam às tendas – e há transporte garantido.

Como indicar necessitados

A prefeitura tem equipe especializada para oferecer ajuda a quem passa frio nas ruas, mas qualquer cidadão pode fazer indicações. Quem se deparar com algum necessitado, basta ligar para 156 e informar a localização ao atendente. Não precisa se identificar ao acionar o serviço, mas é ideal falar características da pessoa e passar pontos de referência.

Endereços das tendas

Os dez espaços acolhedores disponibilizados pela administração municipal ficam nos seguintes endereços:

Região Central

Praça da República;

Praça Marechal Deodoro.

Região Sul

Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró, em Santo Amaro;

Capela do Socorro, na praça José Boemer Roschel, em Santo Amaro.

Região Norte

Praça Heróis da FEB, em Santana;

Praça Novo Mundo, na Vila Maria.

Região Leste

Rua Capitão Pucci, 38, em Guaianases;

Avenida Musgo de Flor com avenida Imperador, sob o viaduto Jacu Pêssego, em Itaquera;

Praça Cid José da Silva Campanella, na Mooca.

Região Oeste

Rua do Curtume, s/n, esquina com Guaicurus, na Lapa.

A prefeitura também acolhe animais que vivem nas ruas, conforme o portal LeoDias já informou. Para saber mais detalhes, clique aqui!