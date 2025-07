SP terá secura e risco de queimadas nos próximos dias. Saiba mais

A Defesa Civil prevê que o tempo deve permanecer seco na maior parte do estado entre a quinta-feira (17/7) e domingo (20/7 no estado de São Paulo. Segundo o órgão estadual, em comunicado divulgado nesta quarta (16/7), as manhãs devem registrar nevoeiros em diversas regiões e a umidade relativa do ar seguirá baixa, principalmente no interior.

Secura e risco de queimadas

Esse cenário de secura exige atenção especial com a saúde da população e com o aumento do risco de queimadas, principalmente em municípios do interior.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias nas regiões do estado, segundo a Defesa Civil:

Os próximos dias serão marcados por tempo seco e predomínio de sol, especialmente entre quinta (17) e sexta-feira (18).

A presença de céu limpo nas noites favorece a formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, que se dissipam rapidamente.

No fim de semana, a nebulosidade aumenta e as temperaturas caem levemente.

Quinta: mínima de 11°C e máxima de 24°C.

Sábado: mínima de 11°C e máxima de 19°C.

O principal alerta está relacionado à baixa qualidade do ar. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados.

O tempo segue estável e com sol entre quinta e sexta, com possibilidade de neblina em áreas de serra no início das manhãs.

No fim de semana, ventos do oceano podem provocar garoa fraca e sensação térmica mais amena.

Quinta: mínima de 17°C e máxima de 23°C.

Sábado e domingo: mínimas de 13°C e máxima de 20°C.

Vale do Ribeira e região de Itapeva

Entre quinta e sexta-feira, o tempo será seco, com neblina nas manhãs.

A partir de sábado, ventos úmidos do oceano podem provocar garoas isoladas, o que ajuda a elevar a umidade e reduzir o risco de queimadas.

Sexta: mínima de 9°C e máxima de 22°C.

Fim de semana: entre 10°C e 21°C.

Litoral norte

A previsão indica tempo estável e ensolarado até sexta-feira, com neblina em áreas de serra.

No fim de semana, há chance de garoa e queda na sensação térmica por influência dos ventos oceânicos.

Sexta: mínima de 12°C e máxima de 24°C.

Sábado e domingo: mínimas de 11°C e máxima de 21°C.

Serra da Mantiqueira

O tempo firme predomina até sexta-feira, com nevoeiros no amanhecer.

A partir de sábado, ventos do sul devem provocar queda nas temperaturas e possibilidade de geada em pontos isolados.

Sexta: mínima de 9°C e máxima de 21°C.

Sábado e domingo: mínima de 6°C e máxima de 20°C.

Vale do Paraíba

A região terá tempo seco e nevoeiros no início da manhã.

No fim de semana, a nebulosidade aumenta e as temperaturas caem.

A umidade relativa do ar tende a se elevar, reduzindo o risco de queimadas.

Sexta: mínima de 11°C e máxima de 26°C.

Sábado e domingo: mínimas de 11°C e máximas de até 21°C.

Campinas, Sorocaba, Bauru e Araraquara

Essas regiões não devem sentir os efeitos da mudança nos ventos.

O tempo permanece seco, com sol forte e sensação de abafamento à tarde.

O risco de queimadas é elevado.

Atenção redobrada com áreas de vegetação seca.

Denúncias de queimadas ilegais podem ser feitas junto aos órgãos ambientais.

Interior — Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto