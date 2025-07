Stacked belts: conheça a tendência maximalista dos cintos

Nos últimos anos, os fashionistas têm apostado no maximalismo para justificar uma grande quantidade de acessórios nos looks. Seja com anéis, colares ou múltiplas pulseiras, o estilo segue a máxima do “quanto mais, melhor”. O que não sabíamos é que a ideia chegaria até os cintos.

Vem entender!

A grife Schiaparelli entrou na tendência

Conheça o stacked belts

Batizada de stacked belts (cintos empilhados, em tradução livre), a nova trend da moda consiste em calças com o cós replicado, possibilitando que mais de um cinto seja adicionado ao look. Apesar de irreverente, o visual alcançou marcas de luxo e passarelas de desfiles.

Para a coleção de inverno 2024 da Balenciaga, Demna Gvasalia, ex-diretor criativo da grife, incluiu uma calça com detalhe híbrido, misturando moletom, jeans e cargo para criar o efeito empilhado. No recente desfile do Paris Fashion Week, a marca Awge, assinada pelo rapper Asap Rocky, também adaptou a ideia, mas, desta vez, com cuecas samba canção costuradas junto às calças rebaixadas.

Desfile da Awge no Paris Fashion Week Menswear primavera/verão 2025

Modelo stacked belts da Balenciaga

A ideia não atende somente à estética maximalista, podendo ser adaptada para diversos estilos. Basta escolher os modelos certos de cintos para a combinação e dividir o foco do visual entre os acessórios.

Confira mais exemplos do stacked belts na galeria: