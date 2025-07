STF: Moraes reage e manda juntar entrevistas e posts de Eduardo a ação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, neste sábado (19/7), que sejam juntadas aos autos do Inquérito 4.995 as postagens nas redes sociais e as entrevistas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) realizadas após o STF ter determinado medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O inquérito apura suposta obstrução de Eduardo em relação à investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Na decisão, Moraes destaca que após a imposição de medidas restritas a Jair Bolsonaro, Eduardo intensificou seus ataques ao STF.

“Após a adoção de medidas investigativas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como e imposição de medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, o investigado Eduardo Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto desta investigações, por meio de diversas postagens e ataques ao STF nas redes sociais”.

Entre as publicações juntadas aos autos está uma foto compartilhada pelo parlamentar licenciado, na qual Moraes aparece com orelhas de Mickey Mouse, uma ironia de Eduardo às sanções dos EUA, que suspenderam os vistos do ministro e de outros integrantes do STF. “Talvez o Moraes não sabe se o Filipe Martins foi ou não aos EUA, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai”, disse Eduardo na publicação.

EUA vs STF

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nas redes sociais, nessa sexta-feira (18/7), que mandou suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus aliados na Corte e de familiares próximos de todos eles.

“A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato”, afirmou Rubio.

O Departamento do Estado explicou que a política de restrição de visto está de acordo com a Seção 212(a)(3)(C) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada nos Estados Unidos “possa ter consequências adversas potencialmente graves para a política externa”.

O secretário destaca que a decisão decorre da determinação do ministro Alexandre de Moraes que impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar as redes sociais.