STJ nega anular investigação contra Bruno Henrique

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu manter a investigação contra Bruno Henrique por fraudes de apostas esportivas e estelionato. A decisão, feita pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, negou o Habeas Corpus pedido pela defesa do jogador, assim como rejeitou que a 7ª vara criminal de Brasília tenha sido incompetente.

A defesa do jogador do Flamengo tentou fazer com que a justiça reconhecesse que a Vara Criminal do Distrito Federal não teria competência para julgar as acusações, e, com isso, pedia a anulação de todos os processos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jogador Bruno Henrique Reprodução Reprodução Reprodução Bruno Henrique e Wander Júnior, seu irmão / Reprodução Bruno Henrique e Wander Júnior, seu irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Bruno Henrique é expulso após ofender o árbitro: “Você é um merda”. A ofensa foi registrada na súmula da partida / Reprodução Bruno Henrique é expulso após ofender o árbitro: “Você é um merda”. A ofensa foi registrada na súmula da partida / Reprodução Na súmula da partida, Rafael Klein diz que cartão amarelo a Bruno Henrique aconteceu após “ação temerária” / Reprodução Na súmula da partida, Rafael Klein diz que cartão amarelo a Bruno Henrique aconteceu após “ação temerária” / Reprodução Irmão e amigo de Bruno Henrique reclamaram da demora para juiz aplicar cartão / Reprodução Irmão e amigo de Bruno Henrique reclamaram da demora para juiz aplicar cartão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Prints de conversas entre Bruno Henrique e o irmão / Reprodução Bruno Henrique com a delegação do Flamengo Bruno Henrique com a delegação do Flamengo – Reprodução: Instagram/Flamengo Voltar

Próximo

Bruno Henrique e mais 8 pessoas – sendo uma delas, seu irmão -, foram denunciados por estelionato e fraude em apostas. Supostamente o atleta teria combinado com os envolvidos que tomaria um cartão amarelo na partida contra o Santos, durante a 31ª rodada do Brasileirão em 2023, o que gerou apostas e ganhos altos.

As trocas de mensagens obtidas pela polícia entre o atleta e os familiares e a súmula do jogo, foram usados para sustentar a denúncia, a qual o portal LeoDias teve acesso.

A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal aconteceu em maio deste ano e Bruno Henrique e os outros denunciados viraram réus em junho, como noticiou o portal LeoDias em primeira mão. Se condenado com penalidade máxima, o jogador pode pegar 17 anos e 8 meses de prisão.