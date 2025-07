Suco de beterraba reduz pressão arterial em idosos, mostra estudo

Além de ser uma ótima opção para se refrescar, o suco de beterraba oferece benefícios para quem o consome na terceira idade. Pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, identificaram que a ingestão regular da bebida pode reduzir a pressão arterial em idosos através de mudanças no microbioma oral.

Pesquisas anteriores já mostraram que dietas ricas em nitrato, o composto químico presente em alimentos como a beterraba, podem reduzir a pressão arterial, diminuindo o risco de doenças cardíacas. O estudo inglês dá um passo adiante nesse entendimento, explicando como esse processo ocorre.

A descoberta foi publicada na revista Free Radical Biology and Medicine, em 3 de julho.

Além da beterraba, espinafre, rúcula, aipo, couve e erva-doce também são fontes importantes de nitrato. No organismo, o composto é convertido em óxido nítrico, substância essencial para dilatar os vasos sanguíneos e regular a pressão arterial.

“Sabemos que uma dieta rica em nitrato traz benefícios à saúde, e as pessoas produzem menos óxido nítrico à medida que envelhecem. Elas também tendem a ter pressão arterial mais alta, o que pode estar ligado a complicações cardiovasculares como ataque cardíaco e derrame”, explica a autora principal do estudo, Anni Vanhatalo.

Segredo está no microbioma oral

O estudo contou com a participação de 39 adultos jovens (com menos de 30 anos) e 36 idosos, com idades entre 60 e 70 anos. Por duas semanas, os dois grupos ingeriram duas doses diárias de suco de beterraba rico em nitrato. Os voluntários também beberam uma versão placebo por outras duas semanas, com o intervalo 15 dias entre as fases.

Em seguida, a equipe de pesquisa utilizou um método de sequenciamento genético bacteriano para analisar as bactérias presentes na boca antes e depois dos testes. A investigação genética revelou que o suco alterou as bactérias da boca de todos os participantes, mas de formas diferentes entre os dois grupos.

Nos idosos, houve a redução da bactéria Prevotella – associada a inflamação – e um aumento de bactérias benéficas, como a Neisseria, ligada à produção de óxido nítrico e à saúde vascular. Assim, apenas os mais velhos tiveram redução significativa na pressão arterial depois do consumo do suco.

O suco de beterraba é um ótimo aliado para melhorar a saúde de idosos

Um ótimo aliado

Os pesquisadores apontam que a capacidade do corpo de converter nitrato em óxido nítrico diminui com a idade, podendo ser parcialmente compensada com uma dieta rica em vegetais que sejam boas fontes do composto químico. A alteração no microbioma bucal ainda pode reduzir inflamações.

“Isso abre caminho para estudos mais amplos que explorem a influência de fatores de estilo de vida e sexo biológico na resposta das pessoas à suplementação alimentar de nitrato”, finaliza o coautor do artigo, Andy Jones, também docente da Universidade de Exeter.

