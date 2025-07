Sul-Americana e Copa América: confira os jogos desta terça-feira (22)

Vasco da Gama, Bahia e a Seleção Brasileira Feminina são os destaques do dia

É dia da bola voltar a rolar para os times brasileiros! As partidas válidas pela Copa Sul-Americana e Copa América Feminina são o destaque do dia, que também reúne partidas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Às 21h30, o Vasco da Gama recebe o Independiente Dell Vale (EQU) em São Januário, no Rio, para a partida de volta dos playoffs. O Cruzmaltino, goleado por 4 a 0 fora de casa, precisa de uma vantagem de quatro gols para levar o confronto para a prorrogação ou de ao menos cinco para se classificar no tempo normal. Qualquer outro resultado classifica os equatorianos.

Depois de um 0 a 0 contra o América de Cali (COL) em Salvador, o Bahia tem um cenário mais simples para carimbar a passagem para a próxima fase: basta vencer os colombianos, também às 21h30. O empate leva o confronto para os pênaltis, enquanto uma derrota baiana classifica a equipe mandante.

Já a Seleção Brasileira Feminina entra em campo às 21h, contra o Paraguai. O confronto válido pelo Grupo B da Copa América Feminina é fundamental para manter o Brasil na liderança do grupo. Até o momento, são dois jogos e duas vitórias — seis pontos e 100% de aproveitamento.

Na Série B, tem Operário-PR e Atlético-GO se enfrentam às 19h, enquanto Athletico-PR e Ferroviária-SP duelam às 20h. Às 21h30, Athletic Club-MG e Coritiba-PR entram em campo, e Vila Nova-GO e CRB-AL encerram o dia às 21h35.

Agenda de jogos (22/7)

19h – Operário-PR x Atlético-GO (Disney+)

20h – Athletico-PR x Ferroviária-SP (Disney+)

21h – Paraguai (F) x Brasil (F) (TV Brasil e SporTV)

21h30 – Athletic Club-MG x Coritiba-PR (Disney+)

21h30 – Independiente Dell Valle x Vasco (SBT e Paramount+)

21h30 – América de Cali Bahia (ESPN e Disney+)

21h35 – Vila Nova-GO x CRB-AL(RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+ )

