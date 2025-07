sul-americana-e-duelo-de-gigantes:-veja-os-jogos-desta-quarta-(23)

A quarta-feira (23/7) de futebol será animada! O dia de jogos começa logo cedo com o duelo de dois gigantes europeus: Arsenal (ING) e Milan (ITA) fazem amistoso, às 8h30. Os confrontos do Campeonato Brasileiro animam o decorrer do dia, assim como os representantes nacionais que jogam pela Copa Sul-Americana.

Depois de Bahia e Vasco da Gama ficarem pelo caminho no torneio internacional, o Grêmio busca a classificação para as oitavas de final. O Tricolor recebe o Alianza Lima (PER), às 19h30, precisando reverter uma vantagem de dois gols. Do contrário, os peruanos avançam e enfrentam a Universidad Católica-EQU.

Pelo Brasileirão, todos os times do G4 entram em campo. Às 19h, o quarto colocado Palmeiras abre a rodada contra o Fluminense, no Maracanã. Ceará e Mirassol se enfrentam no Castelã0 no mesmo horário. Às 19h3o, o Cruzeiro, líder do Brasileirão, vai até a capital paulista para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena.

Às 21h30, três jogos fecham o dia de jogos: o Santos, que abre a zona de rebaixamento, recebe o Internacional, buscando se afastar do Z4, na Vila Belmiro. O Sport, lanterninha da competição com três pontos pior campanha da história do campeonato a esta altura, vai a Salvador para enfrentar o Vitória, 15º com 15 pontos, no Barradão.

Por fim, Red Bull Bragantino e Flamengo, segundo e terceiro colocados, respectivamente, medem forças no estádio municipal Cícero de Souza Marques, no interior do São Paulo.

Agenda de jogos (23/7)

8h30– Arsenal x Milan (ESPN e Disney+)

19h – Fluminense x Palmeiras (SporTV e Premiere)

19h – Ceará x Mirassol (Premiere)

19h30 – Corinthians x Cruzeiro (Record, CazéTV e Premiere)

21h30 – Grêmio x Alianza Lima (Paramount+)

21h30 – Santos x Internacional (Globo e Premiere)

21h30 – Vitória x Sport (Globo e Premiere)

21h30 – RB Bragantino x Flamengo (Globo e Premiere)

