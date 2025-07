Sula anuncia estande super interativo do Deracre dentro da Expoacre: “Proposta diferente”

O evento de lançamento da Expoacre 2025 ocorreu na manhã deste sábado (19), no parque de exposições. Um dos estandes que vem passando por grandes transformações é o do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (Deracre). A superintendente Sula Ximenes compartilhou as novidades do espaço para a edição de 50 anos do evento.

“A gente trouxe este ano uma proposta diferente. No ano passado, apresentamos as obras que tinham sido executadas; este ano, estamos focados nas obras que iremos entregar até dezembro”, revelou.

Ximenes também fez pequenas revelações sobre o que a população pode esperar do novo estande do Deracre. “Vamos ter uma sala muito legal. As pessoas vão passar por um túnel e poderão vivenciar a obra de dentro dela”, afirmou.

Veja o vídeo: