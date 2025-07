Sula anuncia nova ponte, viaduto e 53 pontes de concreto: “Deracre está em todo lugar”

Durante entrevista nos estúdios do ContilNet, na transmissão ao vivo da ExpoAcre 2025, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, fez um balanço das obras em execução e anunciou uma série de novos investimentos que devem marcar os próximos dois anos de atuação do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre. Com bom humor, ela lembrou que o Deracre completou 62 anos recentemente, tendo participado de todas as edições da feira agropecuária.

“A ExpoAcre é um adulto, o Deracre já é um idosinho, mas a gente tá dando umas vitaminas pra ele, e ele tá com todo gás”, brincou a presidente, antes de iniciar a apresentação das obras em destaque no estande interativo do órgão.

Neste ano, o espaço do Deracre dentro da feira foi dedicado a mostrar o que está por vir em 2025. O estande conta com túnel imersivo, sala de simulação e experiências que colocam o visitante no centro das obras em andamento, como se estivesse pilotando máquinas ou participando da construção de aeródromos. Segundo Sula, o foco foi mudar a abordagem do ano passado, que apresentava apenas realizações concluídas.

Entre as entregas previstas para os próximos meses, estão:

•A nova Variante de Xapuri, com 17 km de pavimentação totalmente nova;

•A aguardada Ponte de Xapuri, prevista para o fim de setembro;

•A estrada que liga Bujari a Porto Acre, com 40 km de pavimentação;

•A nova entrada da cidade de Tarauacá;

•A orla de Brasileia e o início da urbanização de Sena Madureira, incluindo rampas e acessos.

Além disso, a presidente confirmou que o Arco Metropolitano de Rio Branco, com 26 km de extensão, já está licitado, e que a sexta ponte sobre o Rio Acre, no Belo Jardim, terá 300 metros de comprimento. A licitação será aberta ainda nesta semana.

Outro destaque é a construção da passarela de Marechal Thaumaturgo e o início de um pacote com 53 novas pontes de concreto. “Essas são obras estruturantes, que não se fazem de um ano para o outro. Exigem tempo, projeto, execução e fiscalização, mas são entregas que mudam a vida das pessoas”, afirmou.

Sula Ximenes também falou sobre o planejamento para 2026. A prioridade, segundo ela, será a ampliação de acessos, construção de aeródromos, manutenção de ramais e grandes obras que ainda estão em fase de projeto, como o viaduto da Corrente.

“A gente quer fazer um bom planejamento. Porque quando você planeja bem, executa melhor. E o Deracre tem essa missão de estar presente em todos os lugares: no ramal, no rio, no céu, no asfalto. Onde for preciso, o Deracre tá lá”, destacou.

Ao encerrar sua participação, a presidente fez questão de agradecer à equipe técnica do órgão e ao governador Gladson Cameli pela confiança: “Me honra muito ser a primeira mulher a presidir o Deracre. Agradeço a todos que confiam no nosso trabalho. O que fazemos aqui é com responsabilidade, amor e compromisso com o povo do Acre”.