Sumiço de morangos do amor gera confusão e vira caso de polícia. Vídeo

O sumiço de uma encomenda de 13 morangos do amor gerou uma confusão e culminou no registro de um boletim de ocorrência na última quinta-feira (25/7) em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

O caso foi exposto por Célio Luiz no perfil de sua confeitaria, chamada LuizCake e localizada em Del Castilho, no Rio.

Segundo o empresário, a confusão teve início quando sua prima solicitou uma encomenda de 13 morangos do amor para o escritório onde ela trabalha. Inesperadamente, porém, os doces, que viraram febre nas últimas semanas, nunca chegaram ao destino.

Leia também

“No escritório em que a minha prima trabalha, normalmente eles sempre fazem pedidos grandes, sempre pedem 20, 14, 16 doces. Dessa vez, não foi diferente. Pediram 13 morangos do amor, mas o meu aplicativo estava travado por causa da demanda, então eu pedi para ela solicitar a entrega”, iniciou.

A prima do empresário pediu a entrega por um aplicativo, o motociclista buscou a encomenda com Célio, confirmou a identidade do destinatário, mas algo fez com que ele recalculasse sua rota.

“Ele chegou, nós conversamos, ele confirmou o nome dela duas vezes e foi. Pouco tempo depois, eu comecei a receber um monte de mensagens, quando vi, era a minha prima dizendo que o cara simplesmente tinha cancelado a entrega e ficado com todos os morangos do amor”, contou, indignado.

Célio desabafou que na hora que soube do suposto furto ficou bastante chateado, mas que depois achou a situação cômica. “Para vocês verem o nível que chegou essa febre do morango, o motoqueiro quis ficar para experimentar, dar para a família, seila…”, brincou.

Veja o relato do empresário: